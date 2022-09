Pucinelli de Almeida e Moreno de Alboran disputam final do challenger de Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O brasileiro Matheus Pucinelli de Almeida e o norte-americano Nicolas Moreno de Alboran qualificaram-se este sábado para o encontro do título do challenger de Braga, que será disputado domingo no Clube de Ténis de Braga.



O primeiro a garantir a passagem à final foi o qualifier norte-americano, 308.º classificado no 'ranking' ATP, após bater na meia-final o cazaque Timofey Skatov (242.º) em três 'sets', com os parciais de 3-6, 7-5 e 6-2, ao fim de duas horas e 47 minutos.

"Foi um encontro muito difícil, em que ele jogou muito bem e teve um jogo muito parecido ao meu, por isso foi muito físico e longo. Estou feliz por ter conseguido manter-me no encontro nos momentos mais importantes", afirmou Moreno de Alboran.

Na segunda meia-final do dia, o brasileiro Matheus Pucinelli de Almeida, número 216 na hierarquia mundial, eliminou o holandês Jelle Sels, por duplo 6-2, para se estrear em finais do ATP Challenger Tour. "O começo do primeiro 'set' foi muito importante. Consegui quebra-lo e isso deu-me tranquilidade, porque permitiu-me estar sempre na frente e ajudou-me a incomodá-lo e impedir que se soltasse", avaliou o jovem, de 21 anos.

Enquanto o título de singulares será decidido no domingo entre Matheus Pucinelli de Almeida e Nicolas Moreno Alboran, os checos Vit Kopriva e Jaroslav Pospisil sagraram-se hoje campeões de pares do 'challenger' de Braga, ao derrotarem na final o indiano Jeevan Nedunchezhiyan e o indonésio Christopher Rungkat, por 3-6, 6-3 e 10-4.