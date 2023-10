Quatro portugueses nos oitavos de final do Tavira Mens Open by Crédito Agrícola

Quatro dos nove portugueses presentes no quadro principal do 1.º Tavira Mens Open by Crédito Agrícola qualificaram-se hoje (quarta-feira) para os oitavos-de-fnal deste torneio internacional M25, de 25 mil dólares em prémios monetários, a decorrer até Domingo no Pedras Tennis & Padel Academy.

Tiago Pereira e Henrique Rocha, de apenas 19 anos, Jaime Faria, de 20, e Francisco Rocha, de 24, foram os portugueses que superaram a ronda inaugural do evento organizado pelo Tavira Racket Club, com um forte apoio da da Federação Portuguesa de Ténis (FPT).

Para o público local, o momento alto do dia foi mesmo já quase ao crepúsculo da jornada, quando Tiago Pereira, jogador do Tavira Racket Club, que treina nas instalações do torneio, eliminou o alemão Marlon Vankan, o 6.º cabeça de série, por 7-6 (8/6) e 6-3, em uma hora e 42 minutos, salvando 2 set-points na primeira partida.

"Por agora estou a adorar, tive o público a puxar por mim e senti-me uma maravilha a jogar em casa", disse o filho de Pedro Pereira, um dos promotores do torneio, que tem a noção da boa vitória que obteve: "É um excelente jogador, que já fez duas finais este ano e foi uma batalha".

O germânico, vencedor este ano de um M15 na Bélgica e finalista de um M25 no Luxembrugo, sentiu muitas dificuldades com a exibição do jogador da casa ao nível do serviço, com 7 ases, 71% de pontos ganhos no segundo serviço e 77% no primeiro serviço, tendo sido quebrado apenas uma vez. "O meu serviço ajudou-me muito hoje", reconheceu o algarvio.

A chave do encontro esteve no final do primeiro set. Tiago Pereira teve 1 set-point que não converteu, foi necessário ir a tie-break, liderou-o por 3-1, viu-se a perder por 6-4, salvou esses 2 pontos de set, somou 4 pontos seguidos e fechou a contagem aos 8/6.

O encontro mais longo dos portugueses que passaram à segunda ronda foi o de Jaime Faria, o 4.º cabeça de série, que deixou pelo caminho o espanhol de 17 anos Martin Landaluce, o vencedor do torneio de juniores do Open dos Estados Unidos em 2022, acompanhado em Tavira do conceituado treinador Esteban Carril, que notabilizou-se por ajudar Jo Konta a chegar ao top-10 do Hologic WTA Tour e, posteriormente, ainda teve algumas ações junto de Emma Raducanu e Andy Murray. Jaime Faria, acompanhado do selecionador nacional, Rui Machado, derrotou a jovem esperança do ténis espanhol por 6-4, 5-7 e 6-3, em 3h03.

Tal como Tiago Pereira, também Jaime Faria jogou pela primeira vez com o seu adversário de hoje. "Já o conhecia, porque ele já tinha jogado com o Henrique, ele tem feito uns bons torneios, apesar de só ter 17 anos, sabia que tinha ganho o US Open em juniores, joga muito bem e certamente que será um grande jogador", reconheceu o lisboeta, que já residiu no Algarve e atualmente vive em Cascais.

Num encontro com 13 breaks, Jaime Faria marcou a diferença no primeiro set aos 4-4, ao vencer dois jogos seguidos. No segundo set recuperou de uma desvantagem de dois breaks, vindo de 1-4 para 4-4, mas aos 5-5 fez 4 duplas-faltas que custaram-lhe essa partida. Só que entrou mais forte no set decisivo para 4-1 e já não largou a vantagem. "Controlei as trocas de bola ao fundo do court e ao pasar-lhe essa mensagem, ficou mais desconfortável e isso fez a diferença no início do terceiro set", explicou o jogador do Centro de Alto Rendimento da FPT.

O seu parceiro no CAR, Henrique Rocha, fez breaks muito cedo em cada set e justificou plenamente o seu estatuto de segundo cabeça de série, derrotando o checo David Poljak, por 6-4 e 6-4, em 79 minutos, num primeiro confronto entre ambos. «Foi um encontro sólido e entrei bastante bem no jogo, ganhei logo os oito primeiros pontos e isso deu-me logo alguma tranquilidade e foi um bom encontro», disse o portuense que treinava na Maia como o irmão, antes de vir para Lisboa, trabalhar com a equipa dirigida por Rui Machado.

E por falar no seu irmão, Francisco obteve a sua sexta vitória do ano, superando o holandês Mats Bredschneijder por 6-1 e 6-4, em 1h35. Um adversário que manifestou uma grande instabilidade emocional na primeira partida, ao ponto de sofrer uma advertência por abuso de raqueta. "Foi uma boa vitória, consegui arranjar soluções. Comecei muito bem, gosto de caracterizar-me pela estabilidade emocional, mas não é fácil teres alguém do outro lado que constantemente está a desafiar essa estabilidade", reconheceu o vice-campeão nacional.

Os restantes cinco portugueses foram eliminados na primeira ronda, com os seguintes resultados: Simon Freund (Suécia)-Diogo Marques (Port/Q), 6-3, 7-6 (7/3); Sebastian Fanslow (Ale/cs3)-Fábio Coelho (Por/WC), 6-2, 6-2; Valentin Royer (Fran/cs1)-João Domingues (Por), 6-4, 6-3; Andrea Guerrieri (Ita/cs7)-Pedro Araújo (Por/WC), 6-1, 6-4. Patrick Schoen (Sui)-Daniel Marincas (Por/WC), 6-2, 7-5.

Amanhã (quinta-feira) os oitavos de final disputam-se a partir das 10h00 e os jogadores portugueses têm os seguintes adversários: Tiago Pereira (por)-Patrick Kaukovalta (Fin), Jaime Faria (Por/cs4)-Diego Fernandez Flores (Chi), Francisco Rocha (Por/WC)-Andrea Guerrieri (Ita/cs7), Henrique Rocha (Por/cs2).