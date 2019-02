Radu Albot faz história: primeiro moldavo a vencer um torneio do circuito de ténis

Radu Albot tornou-se no primeiro moldavo a conquistar um título no circuito ATP de ténis, ao impor-se ao britânico Daniel Evans, proveniente do qualifying, na final do torneio norte-americano de Delray Beach.Albot, 82.º do ranking mundial, derrotou Evans, 148.º da hierarquia, por 3-6, 6-3 e 7-6 (9-7), em duas horas e 55 minutos, na final do torneio ATP 250 que foi interrompida devido à chuva.O moldavo alcançou o primeiro título da carreira, após uma dupla falta de Evans no ponto decisivo e depois de ter salvado três 'match points' no 'tie-break'.Esta foi a segunda final de Evans, depois de ter perdido o encontro decisivo da edição de 2017 do torneio de Sydney frente ao luxemburguês Gilles Muller.