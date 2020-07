Rafa Nadal baralha as contas

O coronavírus está longe de controlado nos Estados Unidos, mas a federação de ténis local não muda de ideias: o US Open vai mesmo arrancar e o Masters 1000 de Cincinnati, que este ano se joga em Nova Iorque, no recinto do US Open, também se vai jogar a partir de 20 de agosto.

As listas de inscritos para Cincinnati foram conhecidas ontem e o grande destaque vai para a presença... de Rafael Nadal.

O nº 2 do Mundo, campeão em título do US Open, está há várias semanas a treinar somente em terra batida, o que levava a crer que optaria por não viajar até Nova Iorque, mas agora decidiu inscrever-se nos torneios de piso rápido para manter em aberto todas as opções.

Novak Djokovic, nº 1 mundial, e Dominic Thiem, 3º, também estão na lista. Do top 40, só faltam quatro: Roger Federer (4º, lesionado), Gael Monfils (9º, opção), Fabio Fognini (11º, lesionado) e Stan Wawrinka (17º, opção).

No lado feminino, o cenário é bem diferente. Metade do top 10 mundial não se inscreveu em Cincinnati: Ash Barty (1ª), Simona Halep (2ª), Elina Svitolina (5ª), Bianca Andreescu (6ª) e Naomi Osaka (10ª) não jogam, tal como as campeãs de Grand Slam, Angelique Kerber, Sloane Stephens e Jelena Ostapenko.