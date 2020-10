Rafa Nadal com caminho aberto em Paris

Rafael Nadal, campeão de Roland Garros por 12 vezes desde 2005, garantiu o apuramento para a terceira ronda da competição francesa, ao vencer o seu 95º encontro em 97 disputados na terra batida sagrada de Paris.

O espanhol de 34 anos, atual número dois mundial, derrotou na segunda ronda o norte-americano Mackenzie McDonald, por 6-1, 6-0 e 6-3, e tem caminho aberto para as rondas finais de Paris. Com a eliminação de todos os outros cabeças de série da sua secção do quadro – John Isner, Fabio Fognini e Kei Nishikori – o espanhol já sabe que não poderá defrontar qualquer adversário do top 60 ATP antes... dos quartos-de-final.

Alexander Zverev (em cinco sets), Dominic Thiem e Stan Wawrinka também seguiram em frente para a 3ª ronda masculina.

Em pares, João Sousa, eliminado de véspera em singulares, perdeu também na 1ª ronda ao lado do holandês Robin Haase.

Serena desiste

A grande notícia da jornada na competição feminina foi a desistência de Serena Williams, de 39 anos e campeã de 23 títulos de Grand Slam. A norte-americana continua lesionada no tendão de Aquiles e optou por nem entrar em court na 2ª ronda.

Azarenka também foi eliminada, enquanto Halep e Svitolina avançaram.