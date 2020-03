Rafael Nadal conquista 85.º título da carreira em Acapulco

O espanhol Rafael Nadal, segundo jogador mundial, conquistou no sábado o 85.º título da carreira, ao bater o norte-americano Taylor Fritz, 35.º da hierarquia, na final do torneio ATP500 de Acapulco, no México.

Rafael Nadal, de 33 anos, superou Taylor Fritz, de 22, em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-2, num embate que durou uma hora e 14 minutos.

O espanhol, que salvou o único ponto de break que enfrentou, começou a desequilibrar o encontro ao quebrar o serviço ao norte-americano no oitavo jogo do primeiro set, para, no segundo, voltar a quebrar Fritz no quinto e no sétimo.

Nadal, que tinha sido o mais jovem a vencer em Acapulco, em 2005, e também tinha vencido a prova mexicana em 2013, tornou-se o mais velho a vencer o torneio, sendo que nas duas primeiras vezes a prova disputava-se em terra batida.

"Foi uma semana muito especial. Cada vez que venho a Acapulco, regresso cheio de energia e muito boas sensações", disse Nadal.

Na final feminina, a vitória foi para a britânica Heather Wilson, 69.ª da tabela WTA e sétima cabeça de série, que superou na final a canadiana Leylah Fernández, 190.ª do ranking feminino, por 6-4, 6-7 (10) e 6-1.