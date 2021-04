Rafael Nadal conquista torneio de Barcelona pela 12.ª vez

O tenista Rafael Nadal conquistou este domingo o torneio de Barcelona pela 12.ª vez, ao vencer o grego Stefanos Tsitsipas, numa final equilibrada, que caiu para o lado do espanhol 6-4, 6-7 (6-8) e 7-5.

O jogador maiorquino, número três mundial, precisou de três horas e 38 minutos, e de salvar ainda um 'match point' na fase final do terceiro set, para imperar diante do helénico (5.º), que já este ano venceu Nadal nos quartos-de-final do Open da Austrália.

O recente campeão de Monte Carlo vinha de uma série de nove triunfos seguidos, interrompida hoje na terra batida de Barcelona, onde Tsitsipas chegou a dispor de um 'break' de vantagem, quer no primeiro quer no segundo parcial.

Após o 'suado' triunfo, Nadal não escondeu o "grande significado de jogar e vencer em Barcelona", considerando que "melhorou muito ao longo da semana para alcançar um título que significa muito".

Esta partida vitoriosa para Nadal é já a mais longa desta temporada - e a final à melhor de três 'sets' mais demorada desde, pelo menos, 1991, ano em que a ATP começou a compilar este tipo de estatística -, tendo superado a de sábado entre Novak Djokovic, líder da hierarquia, e Aslan Karatsev, nas meias-finais em Belgrado, e vai valer ao maiorquino a subida de um lugar no 'ranking', por troca com o russo Daniil Medvedev.

Além de ser ao primeiro título do ano para o espanhol, a prova ATP 500 é, agora, a segunda do circuito que o espanhol venceu mais vezes (12), com o 'major' francês Roland Garros (13) a destacar-se na sala de troféus.