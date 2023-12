Rafael Nadal e Carlos Alcaraz vão defrontar-se... na Netflix

Os tenistas Rafael Nadal e Carlos Alcaraz vão defrontar-se no The Netflix Slam, evento desportivo anunciado esta segunda-feira pela plataforma de streaming. O jogo será disputado a 3 de março do próximo ano na Michelob Ultra Arena, em Las Vegas, às 20h, e será transmitido em exclusivo pela Netfix. Os restantes jogadores vão ser anunciados brevemente."Estou muito entusiasmado com a minha primeira visita a Las Vegas, uma das cidades mais emblemáticas e divertidas do mundo", disse Nadal. "Vou jogar com o meu compatriota e atual campeão de Wimbledon, Carlos Alcaraz. Será uma grande noite de ténis", afirmou Rafael Nadal.Carlos Alcaraz, número dois do ranking ATP, também se mostrou satisfeito com a realização do encontro: "Sinto-me honrado e muito feliz por partilhar o court com o Rafa em Las Vegas", disse Alcaraz, campeão do US Open e de Wimbledon. "É um dos maiores tenistas de todos os tempos e, claro, os seus recordes e conquistas falam por si. O Rafa é também um dos jogadores mais simpáticos do circuito e estou ansioso pelo nosso encontro de 3 de março".