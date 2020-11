Rafael Nadal eliminado na meia-final do Masters de Paris

O tenista espanhol Rafael Nadal, primeiro cabeça de série, foi este sábado afastado do Masters 1.000 de Paris, ao perder na meia-final frente ao alemão Alexander Zverev, quatro pré-desginado, por 6-4 e 7-5.

O número dois mundial acabou por ser superado em uma hora e 40 minutos, depois de enfrentar 'Sascha' muito consistente no primeiro parcial, em que quebrou o serviço logo no terceiro jogo, para no set seguinte consumar o triunfo, apesar de uma boa reação do maiorquino, que ainda chegou a liderar por 5-4, antes de sofrer um novo 'break' fatal.

O russo Daniil Medvedev, quinto da hierarquia ATP, que na outra 'meia' venceu o canadiano Milos Raonic, é adversário de Zverev, sétimo, na final agendada para domingo, naquela que será a sétima partida entre ambos, com vantagem para o germânico no confronto direto (5-1).