Rafael Nadal falha Roland Garros: «A minha intenção é que o ano que vem seja o último»

Rafael Nadal anunciou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que vai falhar a próxima edição de Roland Garros - o segundo torneio do Grand Slam da temporada, entre segunda-feira e o dia 11 de junho - por lesão, contraída ainda no Open da Austrália , em janeiro."A evolução da lesão que sofri na Austrália não tem corrido como esperava. Perdi objetivos pelo caminho e Roland Garros tornou-se impossível. Neste momento, não vou poder estar no Roland Garros. Com tudo o que esse torneio significa para mim, podem imaginar o quão difícil isto é. Não tenho intenção de jogar nos próximos meses", começou por dizer.E prosseguiu: "Continuo a não estar preparado para competir. Preciso de fazer uma pausa na minha carreira desportiva. Tentarei recuperar o meu corpo nestes meses, não vou estipular uma data para o regresso. Quando estiver preparado, volto a começar. Podia ser um objetivo tentar voltar no final do ano e tentar encarar o próximo ano com garantias. Acredito que será o meu último ano. Se continuar a jogar neste momento, não acredito que consiga fazê-lo no próximo. Não vou a Roland Garros, não jogarei nos próximos meses, e a minha intenção é que o ano que vem seja o último. [Quero] Poder jogar os torneios que me apeteça para me despedir de todos aqueles que me marcaram", rematou.Refira-se que Rafael Nadal já conquistou o torneio de Roland Garros em 14 ocasiões.