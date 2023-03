Rafael Nadal: «Não sei quando voltarei a jogar»

Rafael Nadal não joga desde janeiro, ou seja, desde o Australian Open, e desmentiu esta segunda-feira a organização do Masters 1000 de Monte Carlo, que o confirmou no torneio que se disputa em abril.O jogador espanhol, que faz 37 anos em junho, assumiu não ter a certeza quando voltará a competir. "Não sei quem dá essa informação mas, evidentemente, se fosse correta eu confirmá-la-ia. Infelizmente, não a posso confirmar. Sigo o meu caminho e não sei quando voltarei a jogar, a verdade é esta. Estou numa fase de aumento do trabalho. Se soubesse quando voltarei, iria dizê-lo mas não sei", deixou claro o tenista que já conquistou 22 Grand Slams.Nadal não descarta estar em Monte Carlo mas também não o pode assumir ao dia de hoje. "Não posso confirmar se vou jogar em Monte Carlo, as coisas são vistas dia a dia. Prefiro dizer as coisas quando realmente as conheço", frisou o maiorquino, que recupera de lesão na perna esquerda, e tem como objetivo apresentar-se a 100 por cento em Roland Garros, no final de maio.