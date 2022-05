Rafael Nadal: «O meu corpo é como um carro velho, precisa de tempo para voltar a arrancar»

Rafael Nadal conta 35 anos e 21 Grand Slams mas entende que já não se sente da mesma forma que outrora. O tenista espanhol fez uma comparação com um automóvel para dar conta do que como está."O meu corpo é um como um carro velho, precisa de tempo para voltar a arrancar. Tenho quase 36 anos, já não tenho 19, por isso levo sempre tempo para recuperar", explicou em conferência de imprensa.Nadal frisou que a vitória de Alcaraz nos Masters de Miami não o surpreendeu. "O que Carlos fez não me surpreendeu em nada porque não é novidade. Ele já havia vencido em Miami e, honestamente, isso não é uma surpresa", deu conta o compatriota do tenista-sensação.