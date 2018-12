Rafael Nadal perde em Abu Dhabi

O espanhol Rafael Nadal não resistiu esta sexta-feira, ao averbar a primeira derrota da temporada de 2019, depois de um interregno de 112 dias."Não é a melhor maneira de começar a época", considerou Nadal, após ser surpreendido (6-4, 3-6 e 4-6) pelo sul-africano Kevin Anderson nas semifinais do Mubadala World Tennis Championship, em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos).Nadal esteve bem no início, com um serviço forte, vencendo sem problemas o 1º set.No segundo, Anderson, vencedor do torneio em 2017 após derrotar Roberto Bautista na final , aproveitou uma quebra de serviço para chegar ao 4-2, resolvendo a contenda.O terceiro parcial foi idêntico, apesar de Anderson passar por algumas dificuldades, mas os seus ases salvaram-no.Com 3-3 e quebrado o serviço de Nadal, o sul-africano não deve dificuldades em fechar o 3º e último parcial.Estava averbada a primeira derrota de Nadal frente a este adversário, depois de cinco vitórias no Canadá (2010), Open da Austrália (2015), Paris-Bercy (2015), Conde de Godó (2017) e US Open (2017).