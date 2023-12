Rafael Nadal protegido na Austrália

Rafael Nadal confirmou a sua presença na lista de inscritos do Australian Open com ranking protegido. O espanhol de 37 anos não precisará assim de convite e entrará como nº2 do Mundo que, refira-se, serve apenas para o espanhol entrar no torneio e não para assumir estatuto de cabeça-de-série. Nadal não é o único a utilizar o ranking protegido no primeiro Grand Slam da época: destaque para os ex-top 3 ATP Marin Cilic e Milos Raonic.

"Não espero nada de mim. Esta é a verdade. Ter a capacidade de não exigir de mim o que exigi ao longo de toda a minha carreira. Estou numa fase diferente, uma situação e um terreno não explorados. Interiorizei o que fiz durante toda a minha vida, que era exigir o máximo", confessou nas suas redes sociais.

Borges próximo do recorde

Nuno Borges fechou 2023 com chave de ouro, ao conquistar o ‘seu’ Maia Open pela primeira vez na carreira. Consequência disso mesmo, o maiato arrecadou 100 pontos para o ranking ATP e subiu 12 posições a caminho do 66º lugar, ficando a apenas três do recorde pessoal. O melhor português da atualidade terá oportunidade de superar a marca no início de 2024, mas agora ocupa a 3ª posição mais alta até agora, depois de ter sido 63º e 65º em abril deste ano.