Rafael Nadal recebeu prémio por desportivismo e 'entregou' à sua academia

O espanhol Rafael Nadal, tenista que atingiu com o Open da Austrália o recorde de títulos em torneios do Grand Slam, com 21, depositou esta terça-feira na sua academia em Manacor o prémio de desportivismo do ATP.

Em dezembro, Nadal foi escolhido pelos seus companheiros de circuito como o vencedor do prémio Stefan Edberg, que distingue o desportivismo e que o espanhol recebe pela quinta vez, a quarta consecutiva.

O prémio reconhece o "jogo limpo, o profissionalismo e a integridade dentro e fora do court".

Em dezembro, o tenista agradeceu a todos os que continuam a entender que é merecedor do prémio: "Significa muito para mim, porque tento ser correto dentro e fora do court. Obrigado por acreditarem em mim."

Rafael Nadal, de 35 anos, regressou à competição em janeiro deste ano, após quatro meses de ausência por lesão num pé, e conquistou primeiro o ATP 250 de Melbourne, e, depois, o Open da Austrália, o seu 21.º torneio de Grand Slam.