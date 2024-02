Rafael Nadal responde às críticas: «A Arábia não precisa de mim para lavar a sua imagem»

Rafael Nadal concedeu uma longa entrevista ao programa ‘El Objetivo de Ana Pastor’ do canal espanhol ‘La Sexta’. Nela, o tenista espanhol respondeu às críticas de que tem sido alvo depois de ter sido nomeado, em janeiro, embaixador da Federação de Ténis da Arábia Saudita.

"Não é uma questão económica. Eu não assinei um supercontrato. O meu propósito com eles é para promover o ténis. Não acho que a Arábia precise de mim para lavar a sua imagem. Não é o meu objetivo. Muitas vezes as pessoas dão a sua opinião sem perguntar. Eu sabia o que iria acontecer quando anunciaram. Acho que cometemos um erro ao comunicá-la. Havia outra opção para anunciá-la. O que vou fazer na Arábia é o mesmo que fiz durante toda a minha vida, acreditar que o desporto e a educação podem mudar vidas. Na Arábia não há cultura desportiva e é um desafio para mim", disse Rafa Nadal, admitindo que o principal problema foi a forma como o anúncio se tornou público.

O tenista, porém, defende-se de todos os comentários negativos a que tem sido sujeito."Informei-me antes de tomar a decisão. Há coisas que precisam de ser melhoradas. É um país que está muito atrasado em muitas coisas. Se o país não conseguir a evolução que acredito que pode ter, direi que me enganei", apontou. "Não acho que tenha desapontado as pessoas. Elas não têm informações sobre as coisas. É lógico que existe a sensação de que tudo se compra com dinheiro. Quando a tempestade passar, explicar-me-ei. Aceito críticas com tolerância", concluiu sobre este assunto.

A igualdade no deporto não passou ao lado da conversa. Rafael Nadal fez questão de deixar a sua opinião bem vincada. "Não sou hipócrita. O investimento no desporto feminino tem que ser igual ao do desporto masculino. Um homem e uma mulher merecem as mesmas oportunidades. A igualdade é que se Serena Williams gerar mais do que eu, ela terá que ganhar mais do que eu. Não quero ganhar mais do que a Serena por ser o Rafa Nadal. Quero que as mulheres que geram mais que os homens ganhem mais do que eles. No ténis, por algum motivo, os prémios são praticamente os mesmos. Vi o ranking dos atletas mais bem pagos e tinha muitas tenistas", rematou em relação aos salários na modalidade.