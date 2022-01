Rafael Nadal vai defrontar qualifier na final de Melbourne

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista espanhol Rafael Nadal, primeiro cabeça de série, apurou-se este sábado para a final do torneio australiano de Melbourne, ao derrotar nas 'meias' o finlandês Emil Ruusuvuori.

Apesar de ter vencido em apenas dois sets, Nadal voltou a passar quase duas horas em campo para derrotar o jogador finlandês, vencendo pelos parciais de 6-4 e 7-5, e prepara-se agora para defrontar na final o norte-americano Maxime Cressy, 112.º jogador do mundo.

"É um regresso muito importante, começar uma nova temporada aqui na Austrália é muito importante. Claro que tenho de fazer melhor as coisas, mas, depois de tanto tempo, é normal", afirmou Nadal, sexto jogador do mundo, após regressar a uma final depois da perdida no ano passado para o sérvio Novak Djokovic em Roland Garros.

No domingo, Nadal vai medir forças com Maxime Cressy, jogador que vem da fase de qualificação, que hoje derrotou surpreendentemente o búlgaro Grigor Dimitrov, terceiro cabeça de série do torneio, pelos parciais de 7-5 e 7-6 (11-9).