Rafael Nadal vai ter de parar entre quatro a seis semanas: «Estou arrasado e triste»

Rafael Nadal vai ter de parar entre quatro a seis semanas, depois da lesão que sofreu na final do torneio de Indian Wells. O tenista espanhol regressou esta terça-feira a Espanha e, após ter desembarcado em Madrid, viajou para Barcelona, onde foi visto pela equipa médica liderada pelo doutor Ruiz-Cotorro."O senhor Rafael Nadal Parera apresenta após os exames de RMN e TC pertinentes, uma fissura de stress na terceira costela esquerda, que ocorreu na partida da semi-final de sábado em Indian Wells. O tempo estimado para o regresso à atividade desportiva é de 4 a 6 semanas", sublinhou o médico.Uma paragem forçada que deixa Nadal naturalmente preocupado e triste. "Esta não é uma boa notícia e eu não esperava isso. Estou arrasado e triste porque depois do início de temporada tão bom que tive, cheguei a um parte muito importante do ano com sensações muito boas e bons resultados. Mas sempre tive este espírito de luta e superação e o que vou fazer é ter paciência e trabalhar no duro após a minha recuperação. Mais uma vez quero agradecer a todos pelo apoio", frisou o espanhol, em declarações citadas pela 'Marca'.Rafael Nadal só deverá regressar à competição em Roland Garros, que decorre de 22 de maio a 5 de junho.