Rafael Nadal volta arrasador

Rafael Nadal voltou ontem à competição – seis meses e meio depois – e jogou como se nada tivesse acontecido. O espanhol, de 34 anos, nove vezes campeão do Masters 1000 de Roma, carimbou a passagem aos oitavos-de-final do torneio italiano com um triunfo em dois sets diante de Pablo Carreño Busta, 18º ATP e semifinalista do US Open, por 6-1 e 6-1.

Amanhã, o segundo colocado do ranking defronta Milos Raonic ou Dusan Lajovic.

Entretanto, Novak Djokovic, líder mundial, também venceu, impondo-se a Salvatore Caruso por 6-3 e 6-2 no primeiro encontro que jogou desde a desqualificação no US Open. Stefanos Tsitsipas, 6º ATP, foi eliminado pelo jovem italiano Jannik Sinner, confirmando o torneio de sonho que os tenistas da casa estão a ter.