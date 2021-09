Ranking ATP: João Sousa desce ao 173.º lugar

O português João Sousa desceu esta segunda-feira ao 173.º lugar no 'ranking' mundial de ténis, numa semana em que o 'top 10' não sofreu qualquer alteração e Pedro Sousa manteve-se na 127.ª posição.

João Sousa, que no fim de semana se tornou no português com mais vitórias de singulares na Taça Davis, ao conquistar o 26.º triunfo na Roménia, caiu esta segunda-feira 23 lugares na hierarquia ATP, liderada pelo sérvio Novak Djokovic, logo à frente do russo Daniil Medvedev e do grego Stefanos Tsitsipas, segundo e terceiros classificados, respetivamente.

Assim como o vimaranense, de 32 anos, Frederico Silva também sofreu uma queda de 13 lugares no 'ranking' e é agora 197.º colocado.

Já Gastão Elias desceu apenas dois degraus e figura no 217 posto, ao passo que João Domingues ascendeu três posições para ocupar o 239.º lugar. Nuno Borges, que no domingo se estreou na Taça Davis a jogar pares ao lado de João Sousa, desceu ao 276.º posto e é o último português presente no 'top 300' mundial.

Na hierarquia WTA, também atualizada hoje, a australiana Ashleigh Barty mantém-se como número um, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e da checa Karolina Pliskova.

Enquanto a também checa Barbora Krejcikova e a polaca Iga Swiatek subiram dois patamares, ao quinto e sexto lugar, respetivamente, a norte-americana Sofia Kenin desceu ao sétimo posto e a japonesa Naomi Osaka é oitava classificada.