Ranking ATP: João Sousa sobe ao 39.º lugar

O português João Sousa, afastado nos 16-avos-de-final pelo japonês Kei Nishikori, subiu cinco posições e é 39.º, ainda atrás daquele que é o seu melhor resultado no ranking, quando em maio de 2016 foi 28.º. Pedro Sousa , que pela primeira vez participou num Grand Slam, em que foi eliminado na primeira ronda , progrediu dois lugares e está à porta do top-100, na 101.ª posição, a melhor da sua carreira.Em pares, destaque para a subida de 13 lugares de João Sousa, para o 32.º, que, a fazer dupla com o argentino Leonardo Meyer (subiu de 48 para 38), atingiu as meias-finais do Open da Austrália.Com a vitória de Novak Djokovic na final a cimentar a liderança do sérvio na classificação ATP, o segundo lugar continua a pertencer ao espanhol Rafael Nadal, finalista vencido, e o alemão Alexander Zverev subiu a terceiro.O suíço Roger Federer, o tenista com mais títulos em 'majors' da história, caiu do terceiro para o sexto lugar, depois de ser eliminado nos oitavos-de-final pelo grego Stefano Tsitsipas , que subiu a 12.º.