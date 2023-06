Ranking ATP: Nuno Borges sobe quatro posições e chega ao top 70

O tenista norte-americano Frances Tiafoe entrou esta segunda-feira pela primeira vez no top 10 do ranking mundial, hoje divulgado, que continua a ser liderado pelo sérvio Novak Djokovic e no qual o português Nuno Borges subiu ao 69.º lugar.

Tiafoe, que no domingo conquistou o torneio de Estugarda, na Alemanha, subiu dois lugares na hierarquia da ATP, para o 10.º, a melhor classificação da carreira, aos 25 anos, e a única alteração entre os 10 melhores tenistas mundiais.

Djokovic continua no topo do ranking masculino, à frente do espanhol Carlos Alcaraz e do russo Daniil Medvedev, segundo e terceiro posicionados, respetivamente, enquanto o norueguês Casper Ruud e o grego Stefanos Tsitsipas se mantêm no quarto e quinto postos.

Nuno Borges subiu quatro posições e passou a ocupar a 69.ª, permanecendo como o único jogador português entre os 100 primeiros classificados e aproximando-se do melhor registo da carreira, o 63.º lugar alcançado em 10 de abril. O tenista luso marcou recentemente presença nas meias-finais do Challenger de Nottingham, tendo sido derrotado pelo escocês Andy Murray no encontro que antecedeu a final do torneio.

Muito atrás do número um nacional, o compatriota Frederico Silva subiu dois lugares, para o 186.º, tal como Gonçalo Oliveira, mas para o 285.º, enquanto João Sousa continua em queda, tendo descido mais três posições na atualização de hoje, para a 312.ª.

No ranking feminino não se registaram mexidas no top 10, com a polaca Iga Swiatek a manter-se no comando, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e da cazaque Elena Rybakina, segunda e terceira classificadas, respetivamente.