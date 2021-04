Ranking ATP: Rafael Nadal recupera o segundo lugar

O tenista espanhol Rafael Nadal recuperou o segundo lugar do ranking ATP, hoje atualizado, depois de vencer no domingo o 12.º título do torneio de Barcelona, numa final ganha, em três 'sets', ao grego Stefanos Tsitsipas.

Graças ao triunfo na terra batida de Barcelona, com os parciais de 6-4, 6-7 (6-8) e 7-5, em três horas e 38 minutos, o maiorquino, de 34 anos, voltou a ocupar o segundo lugar da hierarquia mundial e empurrou o russo Daniil Medvedev para o terceiro posto.

Na liderança do 'ranking' ATP continua o sérvio Novak Djokovic, que na última semana foi eliminado nas meias-finais do ATP 250 de Belgrado pelo russo Aslan Karatsev (27.º), numa semana em que o 'top 10' não registou mais nenhuma alteração.

Entre os portugueses, o vimaranense João Sousa continua a ser o mais bem cotado e, esta semana, recuperou duas posições, figurando agora como 103.º colocado, enquanto Pedro Sousa desceu à 113.ª posição.

Frederico Silva, depois de ter atingido a sua melhor classificação de sempre, o 171.º lugar, hoje surge no 173.º posto, ao passo que João Domingues subiu à 196.ª posição de uma tabela que não conta com mais nenhum português no 'top 300'.

Na hierarquia WTA, comandada pela australiana Ashleigh Barty, campeã no domingo do torneio de Estugarda, logo seguida da japonesa Naomi Osaka e da romena Simona Halep, há apenas uma alteração entre as 10 primeiras, com a ascensão da holandesa Kiki Bertens ao 10.º lugar.