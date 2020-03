Realização de Wimbledon está em avaliação podendo ser adiado ou cancelado

A organização do Grand Slam de Wimbledon anunciou em comunicado que está "a equacionar todos os cenários, que incluem o adiamento ou cancelamento da prova por causa da Covid-19". "Jogar à porta fechada está completamente colocado de parte", pode ler-se





O major inglês que se disputa desde 1877 tem o arranque para edição desde ano agendado para 29 de junho, mas o diretor do All England Club atira uma decisão definitiva para a próxima semana."O desafio sem precedentes lançado pela crise da Covid-19 continua a afetar a nossa forma de vida de formas que não conseguíamos imaginar. Os nossos pensamentos estão com todos os infetados no Reino Unido e por todo o Mundo", referiu Richard Alan Lewis.