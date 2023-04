Regresso... indesejado para João Sousa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Sousa não é hipócrita: se pudesse, não estaria a jogar o Challenger 125 de Oeiras numa semana com três torneios ATP, incluindo o 500 de Barcelona (onde vive há 20 anos), mas o seu ranking atual (146º) fez com que tivesse de recorrer a este torneio para somar alguns pontos.

O melhor português de todos os tempos, de 34 anos, não joga um Challenger em Portugal desde 2013 mas está pronto para competir no Centralito do Jamor. “É um court muito especial para todos os portugueses. Preferia não estar neste torneio, mas graças ao esforço e bom trabalho da Federação agora temos mais oportunidades para competir a este nível”, confessou Sousa, que é um dos seis portugueses garantidos no quadro principal, que arranca segunda-feira, sendo que domingo é o qualyfing.

Gastão Elias e Frederico Silva têm entrada direta garantida, ao passo que Pedro Sousa (no seu penúltimo torneio), João Domingues e Henrique Rocha receberam wild card para o quadro.

Para já, há três top 100 confirmados no evento.