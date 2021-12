Rei Juan Carlos reaparece em público durante jogo de Nadal no Abu Dhabi

para assistir ao

O rei Juan Carlos de Espanha reapareceu esta sexta-feira, após meses sem ser visto, no torneio de ténis em Abu Dhabi, capitaljogo de Rafael Nadal, que voltou à competição após quatro meses O rei emérito foi fotografado num dos camarotes. A última vez que tinha visto em público foi em fevereiro deste ano também em Abu Dhabi.O tenista espanhol Rafael Nadal regressou à competição, depois de quatro meses afastado por lesão num pé, perdendo nas meias-finais do torneio de Abu Dhabi com o britânico Andy Murray (6-3 e 7-5)."Não foi um mau jogo para mim, depois de tanto tempo", salientou o tenista, sexto do 'ranking' mundial, apontando para o bom nível do adversário de hoje. No final da partida, que demorou uma hora e 49 minutos, Nadal sublinhou ainda a sua satisfação por ter voltado aos 'courts' em Abu Dhabi, um sítio onde já foi feliz em diversas ocasiões, e com público nas bancadas.

"É um gosto estar em Abu Dhabi e de voltar a ver os espetadores, depois do que aconteceu com a pandemia. Desfrutei muito", lançou Nadal.