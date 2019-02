Reilly Opelka conquista primeiro título da carreira em Nova Iorque

O tenista norte-americano Reilly Opelka conquistou este domingo, aos 21 anos, o primeiro título no circuito ATP, ao vencer o canadiano Brayden Schnur na final do torneio de Nova Iorque.Opelka, 89.º classificado do ranking mundial, impôs-se em três sets a Schnur, 154.º da hierarquia e que disputou a fase de qualificação do torneio nova-iorquino em piso rápido, pelos parciais de 6-1, 6-7 (7-9) e 7-6 (9-7), após duas horas e quatro minutos de confronto.Depois de um 'set' inicial meteórico, com a duração de 19 minutos, em que Opelka quebrou por duas vezes o serviço a Schnur e dominou por completo, o canadiano respondeu nos dois parciais seguintes, decididos no 'tie-break', com o norte-americano a assegurar a conquista do primeiro título no circuito ao sexto ponto de encontro.