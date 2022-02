Roberto Bautista Agut vence em Doha e volta a erguer um troféu três anos depois

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O espanhol Roberto Bautista Agut voltou este sábado a conquistar um troféu três anos depois, ao derrotar o georgiano Nikoloz Basilashvili na final do torneio de Doha.

O atual 16.º do ranking mundial, derrotou o georgiano, 22.º, por 6-3, 6-4, em uma hora e 25 minutos, 'vingando' a derrota na final do ano passado no mesmo torneio.

Desde 2019, igualmente em Doha, que Bautista Agut não vencia um torneio do circuito ATP, somando agora dez na carreira, mais cinco do que os alcançados por Basilashvili.