Roger Federer: «Bom estar de volta»

Um ano, um mês e 11 dias depois, Roger Federer, para muitos o melhor tenista de todos os tempos, voltou ontem a competir, recuperado de duas operações ao joelho direito que poderiam ter-lhe acabado com a carreira. A caminho dos 40 anos (8 de agosto), o ainda nº 6 ATP regressou com excelente exibição e vitória rumo aos quartos-de-final do ATP 250 de Doha, no Qatar, o seu primeiro torneio desde janeiro de 2020 (Open da Austrália).

O suíço, vencedor de 20 Grand Slams e 103 títulos ATP, derrotou o britânico Daniel Evans, 28º ATP e um duríssimo teste para primeiro encontro após tanto tempo parado, por 7-6(8), 3-6 e 7-5, num duelo que surpreendeu pela qualidade de jogo... de ambos os protagonistas.

“Sabe bem estar de volta, não estaria aborrecido se perdesse, mas claro que sabe melhor vencer. Acho que fiz um grande jogo, estou supercontente com a minha exibição. O final foi bom. Foi bom fechar o match point com uma esquerda ao longo”, assumiu Federer, de sorriso rasgado no rosto, perante as 800 pessoas presentes nas bancadas, com distanciamento social.

Hoje, o suíço defronta o georgiano Nikoloz Basilashvili (42º ATP) nos quartos-de-final.