Roger Federer derrotado no regresso à competição no ATP 250 de Genebra Tenista suíço ainda ganhou um set mas acabou por perder com o espanhol Pablo Andujar na segunda ronda do torneio





• Foto: Reuters