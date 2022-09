Roger Federer despede-se do ténis com derrota na Laver Cup ao lado de Rafael Nadal

Está terminada uma das carreiras mais fantásticas do mundo do desporto e nem a derrota (4-6, 6-7 e 9-11) frente à dupla Jack Sock e Frances Tiafoe tirou o brilho da noite que estava reservado a Roger Federer. O tenista suíço, de 41 anos, cumpriu na noite de sexta-feira (num encontro que terminou já na madrugada de sábado) a última partida da carreira, ao lado do seu rival e amigo, o espanhol Rafael Nadal, como dupla.A dupla 'Fedal' começou bem o encontro e fechou o primeiro 'set' aos seis pontos, com um triunfo por 6-4. Os norte-americanos responderam de pronto, apesar de ter todo o público na bancada a 'pedir' um triunfo de Federer na despedida e igualaram a partida num um igual (1-1), forçando-a a decidir-se num '10-point tie-break'. Nessa fase, a dupla Jack Sock/Frances Tiafoe levou a melhor com um 11-9 final, que acabou por fechar o encontro com um 2-1 para os norte-americanos.Este resultado permite assim que a Equipa Mundo iguale o conjunto europeu, com um 2-2 em triunfos na presente edição da Laver Cup.Roger Federer deixa para trás mais de 1500 partidas profissionais (1526), onde conseguiu um total de 1251 vitórias e 103 títulos. O suíço esteve presente em 31 finais de Grand Slam (20 títulos), levantou 28 títulos dos Masters 1000 e foi, durante 310 semanas, n.º 1 do ranking ATP, patamar ao qual chegou por cinco vezes na carreira.