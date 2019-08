Roger Federer e Rafa Nadal no Conselho

Roos dois tenistas mais titulados da históriager Federer e Rafael Nadal, os dois tenistas mais titulados da história, foram eleitos ontem para o Player’s Council do ATP Tour, com efeitos imediatos. O suíço e o espanhol, tal como o experiente Jurgen Melzer, entram em substituição de Robin Haase, Sergyi Stakhovsky e Jamie Murray, que se demitiram depois de um tensa reunião em Wimbledon.





Federer e Nadal são assumidos opositores do rumo que Novak Djokovic, presidente do Conselho de Jogadores, tem dado às suas propostas. A decisão de não reconduzir o britânico Chris Kermode, presidente do ATP Tour, no cargo, foi a mais polémica dos últimos meses.Para além de Djokovic, Nadal, Federer e Melzer, integram o Council, Kevin Anderson (vice-presidente), John Isner, Sam Querrey, Yen-Hsun Lu, Vasek Pospisil, Bruno Soares e ainda Colin Dowdeswell.