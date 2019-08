Roger Federer festeja 38.º aniversário entre a elite

Roger Federer, para muitos o melhor jogador de ténis da história – tem os recordes de Grand Slams masculinos e de semanas no topo do ranking ATP – celebra hoje 38 anos, menos de um mês depois de ter ficado a apenas um ponto de conquistar em Wimbledon o 21º título Major da carreira.

Detentor de quase todos os recordes de longevidade do ténis mundial, o suíço mantém-se no 3º posto do ranking mundial (pode subir ao segundo lugar se Nadal perder antes da final no Masters 1.000 de Montréal, esta semana) e continua a ser um dos principais favoritos a todos os torneios em que entra, pelo que a ideia de se reformar... nunca lhe passou pela cabeça.

"A sensação de ganhar um encontro, de ouvir as pessoas festejarem os meus pontos, de ter estádios cheios para me ver jogar… dá-me muito prazer. Provar a toda a gente, à minha equipa, a quem está comigo, que consigo continuar a ganhar títulos é muito especial", confessou o helvético, que este ano já soma três títulos. Ganhou o histórico 100º (segundo na história a fazê-lo) no ATP 500 do Dubai, o 101º no Masters 1.000 de Miami e ainda o 102º no ATP 500 de Halle, em vésperas de Wimbledon, onde teve dois match points na final diante de Novak Djokovic. O suíço volta a competir para a semana, em Cincinnati.