Roger Federer mantém-se na corrida à vitória nas ATP Finals

O tenista suíço Roger Federer manteve-se esta terça-feira na corrida à vitória nas ATP Finals, ao vencer o austríaco Dominic Thiem em dois sets, por 6-2 e 6-3, em jogo da segunda jornada do grupo B.Ainda em busca da sua 100.ª vitória na carreira, Federer, terceiro jogador do ranking mundial, desembaraçou-se com relativa facilidade do oitavo da hierarquia, apagando assim a sua má entrada na prova, quando perdeu na primeira jornada frente ao japonês Kei Nishikori.Depois da surpreendente entrada, o jogador nipónico, nono do mundo, não teve grandes hipóteses hoje frente ao sul-africano Kevin Anderson, sexto, que somou a sua segunda vitória e ficou a um passo de assegurar as meias-finais.Hoje, Anderson desembaraçou-e de Nishikori em apenas uma hora e seis minutos, por 6-0 e 6-1.Na quarta-feira, joga-se a segunda jornada do grupo A, defrontando-se os dois vencedores da primeira ronda, o sérvio Novak Djokovic (1) e o alemão Alexander Zverev (5), e os dois derrotados, o croata Marin Cilic (7) e o norte-americano John Isner (10).