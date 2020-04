Roger Federer 'treina' na neve

Roger Federer é um dos poucos desportistas no Mundo que pode dizer que não está parado por causa do coronavírus. E a razão é simples. O campeoníssimo suíço, de 38 anos, foi operado em fevereiro ao joelho direito e já tinha anunciado que não voltaria a competir antes de meados de junho, data para a qual está projetado (na melhor das hipóteses) o regresso da modalidade.





Sem jogar desde a histórica exibição com Rafael Nadal que encheu um estádio de futebol com mais de 50 mil pessoas na Cidade do Cabo, a 6 de fevereiro, o suíço apareceu nos últimos dias em público apenas para fazer uma doação de quase um milhão de euros para as famílias mais carenciadas da Suíça. Ontem, voltou finalmente às redes sociais para mostrar que ainda não se esquece de como se fazem uns quantos ‘trick shots’ na neve!No quintal da sua mansão em Zurique, o vencedor de 20 torneios de Grand Slam gravou um vídeo de 22 segundos onde executava 16 pancadas. Mais de metade delas foram entre as pernas ou por detrás das costas. "Há que garantir que ainda sei fazer destes!", brincou o helvético, que terá já confirmado a sua presença no ATP_Basileia, que está agendado para final de outubro.Entretanto, o suíço pode receber hoje a má notícia do cancelamento de Wimbledon, depois da reunião do comité diretivo do evento, que também hoje acontece em Londres. A confirmar-se, será apenas a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que o torneio de ténis mais antigo do Mundo não se disputa...