Roger Federer vai voltar a ser operado ao joelho direito: «Serão muitos meses fora»

Roger Federer anunciou este domingo que vai voltar a submeter-se a uma cirurgia ao joelho direito, a terceira no espaço de ano e meio naquela zona do corpo. Num vídeo publicado nas redes sociais, o tenista suíço, de 40 anos, explicou que se lesionou na "temporada de relva" e tomou a decisão em conjunto com os médicos.





"Lesionei-me na temporada de relva. Falei com os médicos e eles disseram-me que para me sentir bem tinha de voltar a ser operado e decidi fazê-lo. Vão ser muitas semanas de muletas e muitos meses fora dos courts. Quero voltar com qualquer forma física. Vai ser difícil, mas ao mesmo tempo sei que é a melhor coisa a fazer. Sou realista e sei que é difícil com esta idade voltar a ser operado. A recuperação pode ser mais lenta, mas quero voltar a sentir me bem", frisou o jogador que conquistou 20 Grand Slams na carreira.