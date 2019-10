Roger Federer vence jogo 1.500 da carreira

O tenista suíço Roger Federer venceu, esta segunda-feira, sem problemas o jogo 1.500 da sua carreira, ao bater o polaco Peter Gojowczyk na primeira ronda do torneio 'indoor' de Basileia, a sua terra natal.Atual terceiro do 'ranking' mundial, Federer, de 38 anos, necessitou de apenas 53 minutos para superar Gojowczyk, 112.º da hierarquia, por 6-2 e 6-1, e conquistar o 21.º triunfo consecutivo na prova helvética, que já ganhou por nove vezes.Na segunda ronda, Federer vai defrontar o vencedor do embate entre o sérvio Dusan Lajovic, 33.º jogador mundial, e o moldavo Radu Albot, 49.º.O tenista helvético procura o 10.º título em Basileia, depois dos triunfos em 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017 e 2018.