Roland Garros: João Sousa perde frente a Pablo Carreño-Busta

O tenista português João Sousa foi eliminado hoje pelo espanhol Pablo Carreño Busta na primeira ronda de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam de 2019, que se disputa em Paris até 09 de junho.O número um nacional e 70.º colocado do 'ranking' ATP foi surpreendido por Carreño Busta (57.º ATP), que não vencia um encontro desde janeiro, mas na terra batida do 'major' parisiense carimbou a passagem à segunda ronda, por 6-3, 6-1 e 6-2, em uma hora e 42 minutos.Confira o direto aqui Depois de ter ficado há um ano pela estreia, quando foi batido pelo argentino Guido Pella, João Sousa voltou a despedir-se de Roland Garros na primeira jornada, permitindo ao espanhol e antigo 'top-10' mundial assegurar a continuidade numa prova em que atingiu os quartos de final em 2017.O próximo desafio de Carreño Busta é frente ao australiano Alex di Minaur, que derrotou o norte-americano Bradley Klahn, pelos parciais de 6-1, 6-4 e 6-4, em um hora e 42 minutos.