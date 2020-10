Roland Garros: Podoroska bate Svitolina e apura-se para as meias-finais

A tenista argentina Nadia Podoroska, proveniente da fase de qualificação, apurou-se esta terça-feira para as meias-finais do torneio de Roland Garros, ao vencer a ucraniana Elina Svitolina, terceira cabeça de série, nos quartos de final da prova francesa.

Podoroska, 131.ª classificada da hierarquia da WTA, impôs-se a Svitolina, quinta classificada do ranking mundial, pelos parciais de 6-2 e 6-4, após uma hora e 20 minutos de confronto, qualificando-se pela primeira vez para as meias de uma prova do Grand Slam.

Nas meias-finais do major parisiense, a tenista argentina vai defrontar a vencedora do encontro entre a polaca Iga Swiatek, 54.ª colocada do ranking feminino, e a italiana Martina Trevisan, número 159 do mundo.