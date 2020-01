Rublev e Barty conquistam torneio de ténis de Adelaide

O russo Andrei Rublev, em masculinos, e a australiana Ashleigh Barty, em femininos, conquistaram este sábado o torneio de ténis de Adelaide, na Austrália, de preparação para o primeiro 'Grand Slam' do ano.

Rublev, 18.º da tabela ATP, impôs-se na final masculina ao sul-africano Lloyd Harris, 91.º, por claros 6-3 e 6-0, em apenas 57 minutos, para somar o quarto título da carreira.

No quadro feminino, Barty, líder do 'ranking' mundial, superou no embate decisivo a ucraniana Dayana Yastremska, 24.ª WTA, também em dois 'sets', pelos parciais de 6-2 e 7-5, num embate que durou uma hora e 27 minutos.

Ashleigh Barty, de 23 anos, arrebatou o oitavo título da carreira, sendo que, no Open da Austrália, vai estrear-se, na segunda-feira, face a outra jogadora ucraniana, Lesia Tsurenko, 120.ª jogadora mundial.