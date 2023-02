Russa Anastasia Potapova vence torneio de Linz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A tenista russa Anastasia Potapova conquistou hoje o torneio de Linz, na Áustria, ao bater na final a croata Petra Martic, num jogo decidido em apenas dois 'sets'.



Potapova, número 44 do ranking mundial, bateu a 34.ª da hierarquia pelos parciais de 6-3 e 6-1, num encontro que teve a duração de uma hora e 18 minutos, e onde a russa perdeu apenas um jogo no seu serviço, logo o primeiro do 'set' inicial.

A tenista russa de 21 anos conquistou, assim, o segundo título da carreira no circuito WTA, depois do triunfo em Istambul em 2022.