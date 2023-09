Russo Karen Khachanov vence torneio de Zhuhai

O tenista russo Karen Khachanov, número 15 do mundo, venceu o torneio ATP 250 de Zhuhai, na China, ao bater na final o japonês Yoshihito Nishioka, em dois sets.

Perante o 46.º classificado da hierarquia mundial, Khachanov impôs-se pelos parciais de 7-6 (7-2) e 6-1, num encontro que durou uma hora e 44 minutos em piso duro.

O russo, medalha de prata em Tóquio'2020 e semifinalista no Open da Austrália deste ano, colocou fim a um hiato de cinco anos sem erguer qualquer troféu do circuito ATP, depois do triunfo no Masters de Paris, em 2018.