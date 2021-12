Russos derrotam Alemanha e apuram-se para a final da Taça Davis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção da Federação de Ténis da Rússia venceu este sábado nas meias-finais a Alemanha, por 2-1, e assegurou a qualificação para o encontro do título das Finais da Taça Davis, a disputar no domingo, com a Croácia, em Madrid.

Andrey Rublev, número cinco mundial, foi o primeiro a entrar em court na Madrid Arena, diante de Dominik Koepfer (54.º ATP) e só precisou de 49 minutos para ultrapassar o adversário, em dois sets, por 6-4 e 6-0, e oferecer o primeiro ponto à equipa russa.

Em vantagem na eliminatória, Daniil Medvedev, segundo classificado no ranking ATP, confirmou o favoritismo frente a Jan-Lennard Struff e, também em apenas duas partidas, com um break em cada, selou o triunfo, com duplo 6-4, ao cabo de uma hora e seis minutos.

Apesar de apurada a seleção finalista, as duas representações optaram por discutir o encontro de pares, que já não era obrigatório, e caiu favoravelmente para o lado dos germânicos Kevin Krawietz e Tim Puetz, que se impuseram a Aslan Karatsev e Karen Khachanov, com os parciais de 4-6, 6-3 e 6-4.

Depois da derrota frente ao Canadá, nas meias-finais em 2019, a Federação de Ténis da Rússia vai lutar pelo título com a Croácia, que bateu na sexta-feira a Sérvia, de Novak Djokovic, na procura do terceiro troféu da Taça Davis, depois das vitórias em 2002 e 2006.

A final de 2021 será o terceiro encontro na Taça Davis entre a Federação de Ténis da Rússia e a Croácia, que ganhou nas meias-finais em 2005, em Split, e perdeu na fase de grupos em 2019, em Madrid.