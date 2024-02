Ruud, Rune ou Tsitsipas podem estar no caminho de Portugal

Portugal foi derrotado no playoff de qualificação para as Davis Cup Finals na Finlândia e terá de voltar para o Grupo Mundial 1, que se disputa em setembro. O processo é simples: o nosso país precisa de vencer essa eliminatória para garantir uma vaga no playoff de qualificação para as Finals de 2025, sendo que nesta altura já são conhecidas as 24 equipas que vão jogar essa etapa.Portugal será cabeça-de-série, pelo que evita as equipas mais fortes, mas há possíveis rivais complicados, como a Grécia (casa) de Stefanos Tsitsipas, a Polónia (fora) de Hubert Hurkacz, a Noruega (fora) de Casper Ruud ou a Dinamarca (fora) de Holger Rune. Taiwan (sorteio), Japão (sorteio), Peru (sorteio), Ucrânia (casa), Turquia (fora), Índia (sorteio), Lituânia (casa) e Egito (casa) são as outras possibilidades.O sorteio será realizado ainda esta semana.