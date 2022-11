Sabalenka surpreende Swiatek e avança para a final das WTA Finals

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka surpreendeu este domingo a polaca Iga Swiatek, impondo-se à número um mundial em três sets para marcar encontro na final das WTA Finals com a francesa Caroline Garcia.

Nas meias-finais da competição a decorrer na Dickies Arena, em Fort Worth, nos Estados Unidos, a sétima tenista mundial contrariou o favoritismo da líder do ranking com um triunfo por 6-2, 2-6 e 6-1, em duas horas e sete minutos.

Sabalenka, de 24 anos, que recorrentemente acusa a pressão nos grandes encontros, derrotou Swiatek pela primeira vez esta temporada, naquele que foi o quinto confronto entre ambas em 2022, colocando um ponto final na caminhada imaculada da polaca nas WTA Finals.

"Cada vez que jogo contra ela, tento apenas assegurar-me que lhe crio problemas", resumiu a bielorrussa cuja única vitória anterior no frente-a-frente com a jovem polaca tinha acontecido na fase de 'round robin' das WTA Finals do ano passado, no primeiro duelo entre ambas.

Aryna Sabalenka tornou-se também na terceira jogadora a ganhar às primeiras três classificadas do ranking num mesmo torneio nos anos 2000, depois de Venus Williams nas Finals de 2008 e de Serena Williams em Miami, em 2022.

Já Swiatek, de 21 anos, despediu-se de uma época de sonho, na qual conquistou oito torneios, entre os quais dois Grand Slams - Roland Garros e o Open dos Estados Unidos - e foi a grande dominadora, após a surpreendente retirada da australiana Ashleigh Barty.

"Por um lado, estou triste por ter perdido, mas, por outro, o descanso espera-me. [...] Esta temporada foi muito intensa e estou orgulhosa do que alcancei", resumiu a polaca.

Sabalenka vai agora defrontar Caroline Garcia, a sexta jogadora mundial que derrotou a grega Maria Sakkari nas 'meias', no encontro decisivo das WTA Finals, que também permitirá desempatar o registo entre a bielorrussa e a francesa (2-2 no frente a frente).