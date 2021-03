Sara Sorribes vence torneio de Guadalajara

A tenista espanhola Sara Sorribes, 71.ª jogadora mundial, conquistou no sábado o seu primeiro título no circuito WTA, ao vencer a canadiana Eugénie Bouchard, 144.ª, na final do torneio de Guadalajara, no México.

No piso duro da prova mexicana, Sorribes, quarta cabeça de série, de 24 anos, impôs-se a Bouchard em dois 'sets', pelos parciais de 6-2 e 7-5, num embate que durou uma hora e 56 minutos.

Bouchard, de 27 anos, procurava o segundo troféu da careira, depois da vitória no torneio alemão de Nuremberga, em 2014, ano em que disputou a final de Wimbledon e foi quinta da hierarquia mundial feminina.