Schwartzman atira-se ao ATP: «Saber da suspensão de Indian Wells pelas redes sociais é bastante negligente»

O tenista argentino Diego Schwartzman criticou a forma como o ATP comunicou o cancelamento do torneio de Indian Wells, devido ao coronavírus.





Estaría bueno que @atptour comunique un poco mejor a los jugadores de una suspensión de semejante torneo cuando estamos todos acá... enterarse por redes sociales o whats app es bastante flojo. — diego schwartzman (@dieschwartzman) March 9, 2020

Um dos principais torneios da temporada estava agendado para esta semana na Califórnia (EUA), tendo sido agora cancelado."Seria bom que o ATP Tour comunicasse um pouco melhor aos jogadores uma suspensão do torneio [Indian Wells] quando estamos todos aqui ... descobrir nas redes sociais ou Whatsapp é bastante negligente", escreveu o argentino de 27 anos no Twitter.Também o espanhol Rafael Nadal recorreu às redes sociais para reagir ao assunto."Provavelmente já ouviram as notícias. Indian Wells cancelado. Estamos aqui e ainda estamos a decidir o que vem a seguir. Tão triste por tudo o que está a acontecer no Mundo com esta situação. Esperemos que em breve soluções das autoridades. Fiquem bem e seguros", referiu o n.º 1 do Mundo.