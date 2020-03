Seleção conhece hoje adversário de setembro

Com o ténis parado durante seis semanas, Portugal fica a conhecer hoje (14 horas) o nome do seu adversário no Grupo Mundial 1 da Taça Davis, que vai determinar as seleções apuradas para a fase de qualificação das Davis Cup Finals de 2021. Esta ronda do Grupo 1 é jogada em setembro e a fase de qualificação em março.

Portugal tem 12 adversários possíveis: Uruguai (sorteio), Eslováquia (casa), Bielorrússia (casa), Nova Zelândia (sorteio), Líbano (sorteio), Roménia (fora), Ucrânia (casa), Noruega (fora), Finlândia (fora), Peru (sorteio), Bolívia (sorteio) e Paquistão (sorteio).

Ontem realizou-se também o sorteio das Davis Cup Finals de 2020, com a campeã em título Espanha, que volta a jogar em casa (Madrid), a partilhar grupo com Rússia e Equador. A Sérvia de Djokovic tem um grupo difícil, com Alemanha e Áustria.

Entretanto, Gonçalo Oliveira (278º ATP) alcançou uma grande vitória no ITF M15 de Cancún (México), ao bater o japonês Shintaro Mochizuki, campeão de Wimbledon juniores e 3º do escalão, rumo aos ‘quartos’, mas o torneio foi imediatamente suspenso pelas novas medidas da ITF.