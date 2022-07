Seleção feminina bate Malta e passa às 'meias' do Grupo 3 da Billie Jean King Cup

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção nacional feminina de ténis somou esta quinta-feira mais uma vitória no Grupo 3 da Zona Europa/África da Billie Jean King Cup, desta feita frente à congénere de Malta, apurando-se para as meias-finais em Skope, na Macedónia.

A capitã da equipa portuguesa, Neuza Jorge, voltou a adotar a mesma estratégia do encontro anterior, com o Burundi, e colocou Matilde Jorge, número 674.º no 'ranking' WTA, a disputar o primeiro desafio diante a Elaine Genovese (1.462.ª WTA), que a lusa derrotou por 6-3 e 6-4.

Conquistado o primeiro ponto para o saldo nacional, foi a vez de Francisca Jorge, número um nacional e 377.ª na hierarquia mundial, defrontar e bater Francesca Curmi (709.ª), pelos parciais de 6-4 e 6-1, oferecendo assim o triunfo a Portugal.

Com a vitória nos dois embates de singulares, o desafio de pares foi cancelado e, graças ao triunfo na Pool B do Grupo 3 da Zona Europa/África, a seleção feminina já está apurada para as meias-finais, que serão disputadas sexta-feira, tal como a Irlanda e o Kosovo.