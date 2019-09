Portugal vai defrontar Bielorrússia na Taça Davis

A seleção portuguesa de ténis vai defrontar uma Bielorrússia reforçada na próxima eliminatória do Grupo 1 da Zona Europa/África da Taça Davis, que vai decorrer, entre 13 e 14 de setembro, no Republic Olympic Tennis Center, em Minsk.





A Federação Internacional de Ténis (ITF) anunciou os convocados de cada uma das equipas e a Bielorrússia vai alinhar com Egar Gerasimov (129.º colocado no ranking ATP), que chegou à segunda ronda do US Open, Ilya Ivashkla (144.º), Uladzimir Ignatik (268.º), Andrei Vasilevski (95.º na hierarquia de pares) e o jovem Alexander Zgirovsky.Já Portugal, estará representado por João Sousa (44.º ATP), Pedro Sousa (125.º), João Domingues (185.º) e Frederico Silva (282.º), capitaneados por Rui Machado, numa eliminatória que levará a seleção vencedora à fase de qualificação da Davis Cup Finals de 2020, enquanto a equipa derrotada descerá ao Grupo 2.